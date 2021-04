Nasce il nuovo gusto di gelato al cacao (che però non sa di cacao) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il quarto tipo di cioccolato, quello rosa, pensavamo di aver assaggiato tutto, e invece no: il cacao ha molto altro da offrire, cominciando da una parte del frutto finora mai mangiata, cioè la polpa. Ora diventa un gelato: si chiama «Frutto del Cacao». Il merito è della Chocolate Academy Milano con il suo Choco Gelato chef Ciro Fraddanno, che ha studiato le proprietà di questa polpa praticamente sconosciuta e ha pensato di valorizzarla creando un sorbetto dal sapore inaspettato. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il quarto tipo di cioccolato, quello rosa, pensavamo di aver assaggiato tutto, e invece no: il cacao ha molto altro da offrire, cominciando da una parte del frutto finora mai mangiata, cioè la polpa. Ora diventa un gelato: si chiama «Frutto del Cacao». Il merito è della Chocolate Academy Milano con il suo Choco Gelato chef Ciro Fraddanno, che ha studiato le proprietà di questa polpa praticamente sconosciuta e ha pensato di valorizzarla creando un sorbetto dal sapore inaspettato.

