Napoli, si ferma Ospina: salta almeno quattro partite (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è fermato David Ospina. È questa la notizia del giorno, a Castel Volturno. Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Training Center e il portiere colombiano si è presentato un tantino sofferente per ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si èto David. È questa la notizia del giorno, a Castel Volturno. Ilha ripreso gli allenamenti al Training Center e il portiere colombiano si è presentato un tantino sofferente per ...

Advertising

repubblica : Napoli, si ferma Ospina: contro l'Inter tocca a Meret - sportli26181512 : Napoli, si ferma Ospina: salta almeno quattro partite: Napoli, si ferma Ospina: salta almeno quattro partite Distra… - FcInterNewsit : Qui Napoli - Problema per Gattuso: si ferma ancora Ospina, niente Inter per lui - Gazzetta_it : Napoli, si ferma #Ospina: salta almeno 4 partite - NCN_it : #UFFICIALE – #NAPOLI, SI FERMA #OSPINA: ALMENO 10 GIORNI DI STOP PER UN PROBLEMA MUSCOLARE -