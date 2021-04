Napoli | si ferma Ospina | è distrazione al bicipite femorale sinistro

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In casasiDavid. Il portiere colombiano si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato “unadi primo grado del”, secondo quanto riportato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale. Stop forzato dunque per il portiere e via libera ad Alex Meret nelle prossime partite, con i due che si sono alternati sin da inizio stagione. SportFace.

napolista : Ospina si ferma di nuovo: distrazione muscolare di primo grado Dopo i problemi accusati durante Sampdoria-Napoli

Dalle foto emerge che è rientrato l'allarme Zielinski che si è regolarmente allenato con la squadra, mentre si ferma il portiere Ospina. IL REPORT - Dopo il successo a Genova con la Sampdoria e due ...