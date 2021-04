Napoli, nonna minacciata dal nipote: non voleva dargli i soldi per la droga (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane di neanche 18 anni è stato arrestato per maltrattamenti aggravati contro familiari, nel caso specifico verso la nonna che non voleva dargli i soldi per la droga. I carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte hanno arrestato per maltrattamenti aggravati contro familiari conviventi un ragazzo non ancora 18enne, la vittima è la nonna. I militari dell’arma – allertati dal 112 – sono intervenuti in zona Colli Aminei nell’abitazione della 75enne dove il giovane conviveva. Pretendeva del denaro per comprare la droga e ha minacciato la nonna di farle del male e di distruggere l’appartamento. Questo è stato l’ultimo di molti altri episodi già denunciati dall’anziana ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un giovane di neanche 18 anni è stato arrestato per maltrattamenti aggravati contro familiari, nel caso specifico verso lache nonper la. I carabinieri della stazione diCapodimonte hanno arrestato per maltrattamenti aggravati contro familiari conviventi un ragazzo non ancora 18enne, la vittima è la. I militari dell’arma – allertati dal 112 – sono intervenuti in zona Colli Aminei nell’abitazione della 75enne dove il giovane conviveva. Pretendeva del denaro per comprare lae ha minacciato ladi farle del male e di distruggere l’appartamento. Questo è stato l’ultimo di molti altri episodi già denunciati dall’anziana ...

