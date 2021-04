(Di mercoledì 14 aprile 2021) Trentacinque giorni per dirsi addio in Champions : senza troppi giri di parole, stonate in un momento storico dominato dal silenzio stampa , è questo il progetto , il filo sottilissimo ma solidissimo ...

Advertising

sportli26181512 : Napoli e #Gattuso, divorzio annunciato: cosa succede adesso: Dalla sfida con l’Inter a quella di chiusura contro il… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliInter, oggi riprendono gli allenamenti e verranno monitorate le condizioni di un azzurro - napolipiucom : Gazzetta - Gattuso fa fuori Mertens per Osimhen: ... - CalcioNapoli24 : - MundoNapoli : Gianni Di Marzio: “Gattuso è riuscito a riportare il Napoli in zona Champions League” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Virgilio Sport

... stonate in un momento storico dominato dal silenzio stampa , è questo il progetto , il filo sottilissimo ma solidissimo che unisce a tempo determinato il. Una storia già scritta ...La Fiorentina, scrive il quotidiano, sa che a fine stagione ci sarà l'addio dial. Anche la Fiorentina vuole prima essere certa della salvezza. Ci sono altri nomi in corso di sondaggio:...Il polacco è uscito malconcio dalla partita con la Sampdoria, accusando qualche leggero fastidio muscolare. Il Napoli farà di tutto per recuperarlo, ma ad ora Gattuso rischia concretamente di perdere ...Dopo il successo di Genova Rino Gattuso ha concesso di giorni di riposo. Oggi ripartiranno gli allenamenti in vista di ...