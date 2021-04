Napoli, disoccupati occupano il Comune: registrati scontri con la polizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Prosegue incessantemente la protesta dei disoccupati del Movimento 7 novembre che da giorni ormai presiedono le strade della città e questa mattina hanno addirittura occupato una sede del Comune. Le proteste vanno avanti ormai da una settimana e non cesseranno, a detta loro, fino a che non avranno le giuste risposte. Per questo motivo continuano a scendere in piazza con presidi e manifestazioni. Chiedono l’intervento di tutte le forze politiche per avere dei segnali sulla loro vertenza. Una vertenza che viene gestita con repressione dalle autorità. Intanto il Movimento 7 novembre annuncia anche la loro presenza a Roma il prossimo venerdì. Queste le parole del gruppo facebook Movimento 7 novembre: “L’occupazione della sede del Consiglio comunale continua e anche il presidio dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prosegue incessantemente la protesta deidel Movimento 7 novembre che da giorni ormai presiedono le strade della città e questa mattina hanno addirittura occupato una sede del. Le proteste vanno avanti ormai da una settimana e non cesseranno, a detta loro, fino a che non avranno le giuste risposte. Per questo motivo continuano a scendere in piazza con presidi e manifestazioni. Chiedono l’intervento di tutte le forze politiche per avere dei segnali sulla loro vertenza. Una vertenza che viene gestita con repressione dalle autorità. Intanto il Movimento 7 novembre annuncia anche la loro presenza a Roma il prossimo venerdì. Queste le parole del gruppo facebook Movimento 7 novembre: “L’occupazione della sede del Consiglio comunale continua e anche il presidio dei ...

