Napoli, buone notizie per la Galleria Vittoria: Procura dà l'ok al dissequestro

Galleria Vittoria: la Procura di Napoli ha dato l'autorizzazione per il dissequestro del tunnel. Alessandra Clemente (assessora ai Lavori Pubblici): "Ora il progetto esecutivo, poi apriamo il cantiere". La Procura ha formalmente comunicato al Comune di Napoli il dissequestro temporaneo della Galleria Vittoria. La decisione della Procura giunge a seguito dell'istanza di dissequestro, presentata

