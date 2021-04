Musica: addio a Harold Bradley, aveva fondato il FolkStudio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - A Roma aveva fondato il famoso FolkStudio, culla negli anni '60 di tanti artisti, la cantina di via Garibaldi 58 a Trastevere dove mossero i loro primi passi, tra gli altri, Francesco De Gregori e Antonello Venditti e dove passò anche Bob Dylan. Harold Willard Bradley, ex giocatore professionista di football, pittore, attore, cantante, conduttore televisivo e docente universitario, è morto ieri all'età di 91 anni a Roma, dove era arrivato per la prima volta nel 1960. Nato a Chicago il 13 ottobre 1929, dopo aver militato nella squadra dei Cleveland Browns, nel 1959 grazie a una borsa di studio arrivò in Italia per studiare all'Università per stranieri di Perugia. Iniziata la carriera Musicale e cinematografica, nel 1961 Bradley con l'amico ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - A Romail famoso, culla negli anni '60 di tanti artisti, la cantina di via Garibaldi 58 a Trastevere dove mossero i loro primi passi, tra gli altri, Francesco De Gregori e Antonello Venditti e dove passò anche Bob Dylan.Willard, ex giocatore professionista di football, pittore, attore, cantante, conduttore televisivo e docente universitario, è morto ieri all'età di 91 anni a Roma, dove era arrivato per la prima volta nel 1960. Nato a Chicago il 13 ottobre 1929, dopo aver militato nella squadra dei Cleveland Browns, nel 1959 grazie a una borsa di studio arrivò in Italia per studiare all'Università per stranieri di Perugia. Iniziata la carrierale e cinematografica, nel 1961con l'amico ...

Musica: addio a Harold Bradley, aveva fondato il FolkStudio
Tornato in Italia, si è dedicato alla musica collaborando con la Jona's Blues Band e poi cantando in proprio con un suo gruppo. Numerose le sue apparizioni cinematografiche, soprattutto in film in ...

