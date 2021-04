Municipio II, Del Bello-Fabiano: Piazzale Province sarà riqualificata (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Il Municipio Roma II ha deciso di destinare le risorse assegnate dalla Direzione Ufficio Coordinamento Decoro Urbano all’intervento di riqualificazione di Piazzale delle Provincie. Un intervento voluto dal Municipio e necessario dopo tanti anni di degrado e abbandono.” “Tale lavoro ha portato ad una nuova veste del Piazzale con il restauro della fontana insieme al mosaico che la decora, il ripristino dei piloncini rappresentanti le Province d’Italia e la realizzazione di una nuova illuminazione a terra. I lavori sono da poco terminati ed abbiamo deciso di dedicare un momento inaugurale all’apertura della stessa.” “Alle ore 11.30 di venerdi’ 16 aprile 2021 ci ritroveremo a Piazzale delle Provincie insieme alla Direzione Ufficio Coordinamento Decoro Urbano che ringraziamo per il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “IlRoma II ha deciso di destinare le risorse assegnate dalla Direzione Ufficio Coordinamento Decoro Urbano all’intervento di riqualificazione didelle Provincie. Un intervento voluto dale necessario dopo tanti anni di degrado e abbandono.” “Tale lavoro ha portato ad una nuova veste delcon il restauro della fontana insieme al mosaico che la decora, il ripristino dei piloncini rappresentanti led’Italia e la realizzazione di una nuova illuminazione a terra. I lavori sono da poco terminati ed abbiamo deciso di dedicare un momento inaugurale all’apertura della stessa.” “Alle ore 11.30 di venerdi’ 16 aprile 2021 ci ritroveremo adelle Provincie insieme alla Direzione Ufficio Coordinamento Decoro Urbano che ringraziamo per il ...

virginiaraggi : Vogliamo che i nostri parchi e le aree verdi dei diversi Municipi del centro e delle periferie siano sempre spazi p… - romasociale : ACEA: POSSIBILI DISAGI A FIUMICINO E IN ALCUNE ZONE DEL XI MUNICIPIO PER LAVORI - PadovaCultura : RT @padovamusei: Padova di notte Una bella immagine di Palazzo della Ragione e della Torre del Municipio in una cartolina di inizio Novecen… - Filimatri : RT @giulianadipillo: Oggi parte la campagna informativa del grande lavoro fatto nel nostro Decimo Municipio. Saremo nelle piazze nel rispet… - LKlimex : RT @eugenio_zoffili: Domenica a Buggerru, in municipio e nel corso di un sopralluogo al porto e in mare, ho incontrato, con il nostro Consi… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio Del Retelit porta la fibra ottica ad alta velocità nel piccolo borgo di Polcenigo (PD) Queste attività sono state agevolate della collaborazione del Municipio di Polcenigo che, tra le altre cose, ha concesso l'uso dei cavidotti della pubblica illuminazione per la posa della fibra e ...

Vignola, il giovedì 2 posti auto riservati per il centro diabetologico I due posti auto si trovano su via Cesare Battisti, sul fianco del Municipio. Rimarranno riservati dalle ore 7.00 del mattino alle 16.00 del pomeriggio di tutti i giovedì, giorno di mercato. "Abbiamo ...

Sfondano la porta del municipio di Grana per rubare poche decine di euro La Stampa Sisma, 630mila euro per restauro immobile edilizia residenziale pubblica Dopo i lavori di ricostruzione della sede del Municipio di Monsampietro Morico e del Teatro “B.Gigli” sarà la volta della ricostruzione dell’immobile tra il Teatro e il Municipio che è sede di alloggi ...

Ex Macello: il silenzio assordante del "centro" (-sinistra) D’altra parte è risaputo che a Lugano, dove si trova l’ex Macello, il PLR, spaccato su tutto, lo è anche su questo tema, perfino all’interno del Municipio: una parte del partito sostiene gli illeciti ...

Queste attività sono state agevolate della collaborazionedi Polcenigo che, tra le altre cose, ha concesso l'uso dei cavidotti della pubblica illuminazione per la posa della fibra e ...I due posti auto si trovano su via Cesare Battisti, sul fianco. Rimarranno riservati dalle ore 7.00mattino alle 16.00pomeriggio di tutti i giovedì, giorno di mercato. "Abbiamo ...Dopo i lavori di ricostruzione della sede del Municipio di Monsampietro Morico e del Teatro “B.Gigli” sarà la volta della ricostruzione dell’immobile tra il Teatro e il Municipio che è sede di alloggi ...D’altra parte è risaputo che a Lugano, dove si trova l’ex Macello, il PLR, spaccato su tutto, lo è anche su questo tema, perfino all’interno del Municipio: una parte del partito sostiene gli illeciti ...