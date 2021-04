MOVIOLA – Borussia Dortmund-Manchester City | Emre Can col braccio | è rigore VIDEO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Una follia diCan costa carissimo al. Undi Mahrez permette aldi portarsi sull’1-1 dopo una gravissima ingenuità dell’ex centrocampista della Juventus nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra,Can ha toccato cole ha spinto l’arbitro del match a concedere il calcio diagli ospiti. Giusta la decisione? L’ex Juve tocca con la testa la palla che poi finisce abbondantemente sul. Se è vero che la palla tocca prima un’altra parte del corpo, è anche vero che ilè fin troppo largo per essere ignorato. E la dinamica dell’episodio non lascia spazio a dubbi: è ...

