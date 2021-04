Movimenti di prefetti | Stelo junior | di nuova nomina | andrà a Oristano Bracco diventa capo segreteria del dipartimento di Ps

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il consiglio dei ministri ha deciso le seguenti nominee edi. Fabrtizio, figlio di Vittorio, già prefetto di Firenze edel Sisde,a sua volta prefetto ed èto nella sede di, classe 1968, ha avuto un percorso professionale importante in Toscana, dove ha prestato servizio come funzionario nelle prefetture di Siena, Pisa e Firenze., aprenderà il posto del prefetto Gennaro, destinato alla prefettura di Rieti L'articolo proviene da Firenze Post.

Chi notasospetti, tentativi di festeggiare chissà cosa, sta facendo per fortuna il ... La delazione viene premiata con l'eterna gratitudine di governo, regioni, comuni, sindaci,, e ...A Pasqua isaranno ancora più esigui di quelli di quattro mesi fa. E non è un caso se ... ha dato disposizioni aiper intensificare i controlli delle forze dell'ordine. Massima ...E ancora: nominato prefetto Carlo De Rogatis, destinato ad Ascoli Piceno. Diventa prefetta Roberta Lulli che andrà a guidare la prefettura di Vibo Valentia. Sede che sarà lasciata dal prefetto Frances ...Il Consiglio dei Ministri svoltosi quest’oggi ha nominato come nuovo Prefetto di Vibo Valentia la dottoressa Roberta Lulli. A rivolgere il proprio ...