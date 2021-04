Mourinho ha vinto un altro trofeo: la penale del Tottenham in caso di esonero è di 40 milioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho vinto Maurizio Sarri, l'Italia si allontana: Londra chiama Nell'annata 2018 - 19, Sarri ha allenato il Chelsea , con cui ha vinto l' Europa League . La sua ... come riporta il Daily Mail, sarebbe il principale candidato per prendere il posto di Mourinho al ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score ...dato curioso che ci piace ricordare è legato al fatto che sia il Porto sia il Chelsea hanno vinto ... Il Porto avrebbe poi fatto il bis nel 2004 sotto la guida di José Mourinho contro il Monaco (del ...

Il difficile finale di stagione del Tottenham di Mourinho L'Ultimo Uomo Dall'Inghilterra - Tottenham, Mourinho al passo d'addio: Sarri è la prima scelta (ANSA) - ROMA, 13 APR - Lontano sei punti dalla zona Champions League, il Tottenham pensa a Maurizio Sarri per la prossima stagione, in caso di sempre più probabile esonero di ...

È un Conte alla Mourinho: «Per i miei vado nel fuoco» Una corsa a perdifidato per esultare insieme ai giocatori, con abbraccio e bacio ad Hakimi, di quelle che a qualche tifoso dell'Inter avrà ricordato le esultanze di un certo José Mourinho. Antonio Con ...

