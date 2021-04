MotoGP, Ducati punta a mantenere sei moto anche nel Mondiale 2022 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ducati guarda già alla stagione 2022 del motoMondiale, campionato in cui dovrebbero essere confermate sei moto tra ufficiali e provate. Il marchio di Borgo Panigale è pronto a confermarsi come il costruttore più rappresentato in motoGP grazie a due realtà private oltremodo importanti come Pramac ed Esponsorama. Quest’ultima realtà, iscritta al Mondiale 2021 con Luca Marini ed Enea Bastainini, dovrebbe essere rimpiazzata da VR46, la squadra di Valentino Rossi che già in parte è presente. Paolo Cibatti, direttore del reparto corse di Ducati, ha dichiarato in merito a ‘motorsport.com’: “L’idea è di continuare nei prossimi anni con sei moto. Questo sistema ci permette di mantenere alcuni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021)guarda già alla stagionedel, campionato in cui dovrebbero essere confermate seitra ufficiali e provate. Il marchio di Borgo Panigale è pronto a confermarsi come il costruttore più rappresentato ingrazie a due realtà private oltremodo importanti come Pramac ed Esponsorama. Quest’ultima realtà, iscritta al2021 con Luca Marini ed Enea Bastainini, dovrebbe essere rimpiazzata da VR46, la squadra di Valentino Rossi che già in parte è presente. Paolo Cibatti, direttore del reparto corse di, ha dichiarato in merito a ‘rsport.com’: “L’idea è di continuare nei prossimi anni con sei. Questo sistema ci permette dialcuni ...

