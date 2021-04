MotoGP, Andrea Dovizioso: “Ho fatto questo test perché vorrei correre nel 2021. Parlerò con Aprilia dopo il Mugello…”” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è conclusa oggi a Jerez de la Frontera la terza e ultima giornata di test privati da parte di Andrea Dovizioso con Aprilia. Il forlivese ha fatto quindi il suo debutto in sella alla RS-GP 21 che sta disputando il Mondiale MotoGP di questa stagione. Per il Dovi si trattava di una tre-giorni importante soprattutto dal punto di vista delle sensazioni, per riprendere confidenza alla guida di una MotoGP dopo diversi mesi di digiuno. “Ho fatto questo test perché la MotoGP è ancora la mia passione e vorrei correre l’anno prossimo. Quindi penso che sia stato intelligente accettare questa opportunità e sono davvero felice ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è conclusa oggi a Jerez de la Frontera la terza e ultima giornata diprivati da parte dicon. Il forlivese haquindi il suo debutto in sella alla RS-GP 21 che sta disputando il Mondialedi questa stagione. Per il Dovi si trattava di una tre-giorni importante soprattutto dal punto di vista delle sensazioni, per riprendere confidenza alla guida di unadiversi mesi di digiuno. “Holaè ancora la mia passione el’anno prossimo. Quindi penso che sia stato intelligente accettare questa opportunità e sono davvero felice ...

Advertising

infoitsport : Andrea Dovizioso, primo test con l’Aprilia MotoGp: «Ha fatto un bel passo in avanti» - infoitsport : MotoGP. Andrea Dovizioso: “Di nuovo in pista al Mugello” - dinoadduci : Dovizioso: 'Pure guidandola si vede che l'Aprilia ha fatto un grande step' - kikkoreds : RT @AlessioPiana130: Nuovo Test per Andrea #Dovizioso con la Aprilia RS-GP l'11-12 maggio al Mugello dopo il primo assaggio di Jerez 'E’ st… - Gazzetta_it : #Dovizioso: 'Pure guidandola si vede che l' #Aprilia ha fatto un grande step' #test #jerez -