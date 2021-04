Mosca | esamineramo proposta summit Putin - Biden

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Cremlino esaminerà ladi Joedi un vertice tra i presidenti di Usa e Russia in un Paese terzo: lo riferisce il portavoce di, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. "Per il momento ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mosca esamineramo

ANSA Nuova Europa

Il Cremlino esaminerà la proposta di Joe Biden di un vertice tra i presidenti di Usa e Russia in un Paese terzo: lo riferisce il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. "Per il momento ...Il Cremlino esaminerà la proposta di Joe Biden di un vertice tra i presidenti di Usa e Russia in un Paese terzo: lo riferisce il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. "Per il momento ...Il Cremlino esaminerà la proposta di Joe Biden di un vertice tra i presidenti di Usa e Russia in un Paese terzo: lo riferisce il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. (ANSA) ...