Morte Morosini | il ricordo della tragedia nove anni dopo

(Di mercoledì 14 aprile 2021)fa Piermariosi accasciò durante la gara di Serie B tra Pescara e Livorno primacorsa, purtroppo inutile, in ospedale Era il 14 aprile del 2012 quando il 26enne Piermario, centrocampista in forza al Livorno, si accasciò a terra al 30? del match tra Livorno e Pescara. Di quel giorno tutti gli amanti dello sport si ricordano diversi dettagli, il più straziante, forse, lo sguardo di compagni e avversari mentre si tentò di trasportareil prima possibile in ospedale. Per l'ex nazionale Under 21 azzurro non ci fu nulla da fare e se ne andò a causa di una cardiomiopatia aritmogena. Oggi, 9, ancora tutti hanno in mente quel terribile pomeriggio.