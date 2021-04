Morta Kirsten Piacenti, il mondo dell’arte perde una colonna portante (Di mercoledì 14 aprile 2021) Kirsten Piacenti muore a 92 anni e Firenze e il mondo dell’arte tutto piange la scomparsa di questa una donna straordinaria La storica dell’arte Kirsten Piacenti è Morta lo scorso venerdì, 9 aprile 2021, nella sua casa a Montanino, località nel comune di Reggello (FI). Sebbene la donna avesse 92 anni ed è deceduta per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 aprile 2021)muore a 92 anni e Firenze e iltutto piange la scomparsa di questa una donna straordinaria La storicalo scorso venerdì, 9 aprile 2021, nella sua casa a Montanino, località nel comune di Reggello (FI). Sebbene la donna avesse 92 anni ed è deceduta per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

