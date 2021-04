Morosini | il ricordo dell’Atalanta | “Sono passati nove anni ma resti sempre con noi”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Il tempo passa, ma il suoresterànei nostri cuori, più vivo che mai. Il 14 aprile 2012, a Pescara, veniva a mancare Piermario, ma sembra ieri… Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta lo ricordano con immutato affetto. Piermariocon noi“. Queste le parole con cui l’Atalanta ricorda Piermario, ex centrocampista nerazzurro, deceduto esattamentefa nel corso di Pescara-Livorno, match del campionato di Serie B. A stroncare la vita dell’allora giocatore amaranto fu una crisi cardiaca. “Ciao Moro,fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per ...

Lega_B : ?? Ciao #Moro, nove anni fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricord… - Atalanta_BC : Piermario sempre con noi ???? Sono già passati 9 anni, ma il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori, più vivo ch… - sportface2016 : #calcio #PiermarioMorosini, il ricordo dell'#Atalanta e della #Lega a nove anni dalla scomparsa - Dante81515939 : RT @Paolajuvegirl: Oltre i colori...Vorrei lasciare un piccolo ricordo, oggi sono 7 anni senza Piermario Morosini, un uomo che ci ha fatto… - Genny72975357 : RT @NapoliLadies: Nel ricordo di Piermario #Morosini: 9 anni fa la sua tragica scomparsa ???? #NapoliLadies ?? -

Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo. Sarai sempre uno di noi', questo il messaggio della serie cadetta con tanto di foto die un cuore." Piermariosempre con noi ", titola la nota sul sito ufficiale del club. " Il tempo passa, ma il suoresterà sempre nei nostri cuori, più vivo che mai . Il 14 aprile 2012, a Pescara,...Ciclismo, Freccia del Brabante 2021 in tv: data, orario e diretta streaming ...Era il 14 aprile 2012, e allo “Stadio Adriatico” di Pescara si stava giocando Pescara-Livorno, gara valida per la 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie B. Una gara che sarà però ricordata pe ...