Montalbano | il ritorno in Tv anticipazioni del nuovo episodio

Leggi su ck12

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Commissariotornerà in tv il 14 Aprile su Rai1 alle ore 21.15, questo sarà unappuntamento con Salvo, ildel Commissario con un(Getty Images)Il personaggio è interpretato da Luca Zingaretti, scritto e nato da Andrea Camilleri, andrà in onda alle ore 21.25 la pellicola “Salvo amato, Livia mia”. Il cadavere di Agata Cosentino verrà ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale, si tratta di una violenza sessuale, la quale purtroppo è degenerata in un omicidio. L’ipotesi non convincerà l’ispettore e commissario, il quale comincerà ad indagare sul movente che ha spinto l’assassino ad uccidere la vittima in quel modo brutale. Inoltre il Commissario scoprirà che gara era una cara amica di ...