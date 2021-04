Modella precipita dalla finestra del B&B e muore a 30 anni È giallo | sul posto 118 e polizia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tragedia in piano centro a Roma, dove una ragazza,americana, ha perso la vita dopo una caduta da unadel B&B dove alloggiava. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica in una struttura ricettiva in via Merulana, dove la ragazza era arrivata 24 ore prima con un voloFrancia. La notizia è stata confermata a RomaToday da fonti investigative. Sono stati alcuni residenti a segnalare la presenza di un corpo nel cortile interno della palazzina al civico 209 di via Merulana, a Roma. Sulsono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che però non hanno potuto fare niente per salvare la trentenne, che giaceva ormai senza vita dopo aver fatto un volo di sei piani. Troppo gravi le ferite riportate dopo essereta da diversi metri d’altezza, i medici ...

Advertising

blogesquilino : Modella americana precipita dalla finestra del B&B e muore - zazoomblog : Choc a Roma: precipita dal sesto piano di un bed and breakfast modella americana trovata morta - #Roma: #precipita… - News24_it : Modella americana precipita dalla finestra del B&B e muore - RomaToday 2021-04-14T06:57:25.000Z - PasqualeMarro : E’ giallo: modella americana precipita dalla finestra di un B&b e muore - CorriereCitta : Choc a Roma: precipita dal sesto piano di un bed and breakfast, modella americana trovata morta -

Ultime Notizie dalla rete : Modella precipita

Roma,americana trovata morta: chi è la vittima La donna si chiamava Clara Hyun Lee. Sul posto non sono stati trovati biglietti o messaggi di alcun tipo. La Polizia è dunque al lavoro per ...Roma,dalla finestra Dopo l'omicidio avvenuto in un appartamento via Grotte dell'Arcaccio , dove un ragazzo di 26 anni ha accoltellato la madre e cercato di incendiare la casa, a ...La vittima, che di professione faceva la modella, aveva 30 anni. E’ successo in un B&B di Via Merulana. Roma, modella americana trovata morta: chi è la vittima La donna si chiamava Clara Hyun Lee. Sul ...Clara Hyun Lee, statunitense, aveva 30 anni. La tragedia è avvenuta in una struttura ricettiva in via Merulana a Roma ...