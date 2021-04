Moby, 200 milioni il conto del crac Tutto a banche e obbligazionisti (Di mercoledì 14 aprile 2021) In totale su un’esposizione complessiva debitoria, oltre alle banche e ai bondisti di 536 milioni il piano di rimborso nel tempo dovrebbe garantire 255 milioni non di più. Non Covid o Grimaldi, il passo più lungo della gamba di Tirrenia. Moby, IL BANCOMAT DI FAMIGLIA, i soldi di Onorato a Grillo e a Casaleggio Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 aprile 2021) In totale su un’esposizione complessiva debitoria, oltre allee ai bondisti di 536il piano di rimborso nel tempo dovrebbe garantire 255non di più. Non Covid o Grimaldi, il passo più lungo della gamba di Tirrenia., IL BANCOMAT DI FAMIGLIA, i soldi di Onorato a Grillo e a Casaleggio Segui su affaritaliani.it

Advertising

TORREDAMARE : Moby, 200 milioni il conto del crac: tutto a banche e obbligazionisti - IdaFava : RT @Marco_dreams: La società di navigazione Moby della famiglia Onorato in fallimento ha chiesto il concordato. In due anni risultano 240.0… - Enrico_Liano : RT @Marco_dreams: La società di navigazione Moby della famiglia Onorato in fallimento ha chiesto il concordato. In due anni risultano 240.0… - ottaviadalessa : RT @Affaritaliani: Moby, 200 milioni il conto del crac: tutto a banche e obbligazionisti - ottaviadalessa : RT @Marco_dreams: La società di navigazione Moby della famiglia Onorato in fallimento ha chiesto il concordato. In due anni risultano 240.0… -