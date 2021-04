Miss Universo 2021 Viviana Vizzini a causa del Covid rischia la finale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Le norme anti-coronavirus impediscono alla modella sicilianadi entrare negli Usa, facendole perdere la possibilità di battersi per la corona.di non poter partecipare alladi, che si terrà il 16 maggio in Florida e verrà trasmessa in mondovisione, adel coronavirus. “Mi impediscono di

Viviana Vizzini rischia di non poter partecipare alla finale di Miss Universo 2021, che si terrà il 16 maggio in Florida e verrà trasmessa in mondovisione, a causa del coronavirus. 'Mi impediscono di entrare in Usa. Non accettano il mio visto a causa dell'emergenza Covid e rischio di non andare allo show'.