Minneapolis | arrestata poliziotta che ha ucciso il 20enne afroamericano Daunte Wright | è accusata di omicidio di secondo grado

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È statae trasferita in carcere Kim Potter, lache il 12 aprile hacon un colpo di pistola il, durante un controllo stradale a, proprio nei giorni in cui in città si teneva il processo a Derek Chauvin, l’agente accusato di essere il responsabile della morte di George Floyd. La donna, chela difesa ha scambiato la propria arma da fuoco con il taser, sarà incriminata perdicheil codice penale del Minnesota si configura quando una persona “crea rischi irragionevoli e coscientemente corre il rischio di causare la morte o il grave ferimento di ...