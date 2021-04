«Ministra, si è mai drogata?» “Un giorno da pecora” fa infuriare la Dadone, che non risponde (video) (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ministra Dadone si è mai fatta una canna?”, chiede il conduttore Giorgio Lauro, in diretta a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. La prima volta la Ministra per le Politiche giovanili (con delega all’antidroga) glissa, chiedendo il test del capello per chi l’attacca (Salvini e Gasparri). La seconda volta, il conduttore torna alla carica e la Ministra replica stizzita. “Ma perché me lo chiede? Perché sono metallara?”. Alla terza volta (“Ministra, ci dire se si è mai fatta una canna?”), la risposta che neanche un ripetente agli esami di terza media. “Preferirei parlare delle mie proposte politiche sulle banche”. Il conduttore le cita Salvini e Gasparri. E lei: “Facciano prima il test antidroga” Sta tutta qui, in queste tre elusive e imbarazzanti risposte, la consistenza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) “si è mai fatta una canna?”, chiede il conduttore Giorgio Lauro, in diretta a Unda, su Rai Radio 1. La prima volta laper le Politiche giovanili (con delega all’antidroga) glissa, chiedendo il test del capello per chi l’attacca (Salvini e Gasparri). La seconda volta, il conduttore torna alla carica e lareplica stizzita. “Ma perché me lo chiede? Perché sono metallara?”. Alla terza volta (“, ci dire se si è mai fatta una canna?”), la risposta che neanche un ripetente agli esami di terza media. “Preferirei parlare delle mie proposte politiche sulle banche”. Il conduttore le cita Salvini e Gasparri. E lei: “Facciano prima il test antidroga” Sta tutta qui, in queste tre elusive e imbarazzanti risposte, la consistenza ...

Advertising

LiaQuartapelle : La min. Cartabia invierà gli ispettori alla Procura di Trapani per capire come mai alcuni giornalisti fossero inter… - SecolodItalia1 : «Ministra, si è mai drogata?» “Un giorno da pecora” fa infuriare la Dadone, che non risponde (video)… - CtzMaurizio : RT @CtzMaurizio: @libellula58 @claudio301065 Io so che @AzzolinaLucia, ministra molto più valida e competente nel suo campo di quanto spera… - CtzMaurizio : @libellula58 @claudio301065 Io so che @AzzolinaLucia, ministra molto più valida e competente nel suo campo di quant… - lrrilevante : @Patry_P_ Purtroppo si capisce benissimo, io ho sempre detestato la presidente Boldrini perché ministra fa ridere q… -