Militare morto dopo vaccino, pm in Olanda per accertamenti su AstraZeneca (Di mercoledì 14 aprile 2021) Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - Sono in corso a Bilthoven, in Olanda, la sede del Rivm, il National Institute for public health and enviroment, gli accertamenti disposti dalla Procura di Siracusa nell'ambito dell'inchiesta sul decesso di Stefano Paternò, il Militare morto lo scorso 9 marzo a Misterbianco (Catania), poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Si tratta di nuovi accertamenti tecnici irripetibili disposti per stabilire le caratteristiche dei contenuti nei flaconi del vaccino AstraZeneca relativo a sei lotti: ABV2856, quello somministrato al sottufficiale della Marina Militare morto poche ore dopo il vaccino, e altri cinque ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - Sono in corso a Bilthoven, in, la sede del Rivm, il National Institute for public health and enviroment, glidisposti dalla Procura di Siracusa nell'ambito dell'inchiesta sul decesso di Stefano Paternò, illo scorso 9 marzo a Misterbianco (Catania), poche orela somministrazione del. Si tratta di nuovitecnici irripetibili disposti per stabilire le caratteristiche dei contenuti nei flaconi delrelativo a sei lotti: ABV2856, quello somministrato al sottufficiale della Marinapoche oreil, e altri cinque ...

