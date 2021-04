Milano, rimosso prete negazionista: “Ribellatevi alle mascherine. Il Covid ci toglie libertà” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, rimosso prete negazionista. Diceva: “Ci inoculano il Covid per toglierci libertà” “Abbassatevi la mascherina che ci capiamo meglio“, così Don Diego Minoni, parroco di Vanzago, un comune di 10mila abitanti nel Milanese, ai fedeli della parrocchia Santi Ippolito e Cassiano durante l’ora di catechismo o nILANO el corso delle omelie. Raccomandazioni di stampo negazionista che hanno portato Don Minoni a essere rimosso. “Ci stanno inculcando il Covid nella testa per toglierci tutte le libertà”, “Genitori, Ribellatevi all’ipotesi di tamponi settimanali ai vostri figli per il rientro a scuola”, ripeteva il sacerdote. Così adesso Don Minoni, come riporta “Il Giorno” non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021). Diceva: “Ci inoculano ilperrci” “Abbassatevi la mascherina che ci capiamo meglio“, così Don Diego Minoni, parroco di Vanzago, un comune di 10mila abitanti nel Milanese, ai fedeli della parrocchia Santi Ippolito e Cassiano durante l’ora di catechismo o nILANO el corso delle omelie. Raccomandazioni di stampoche hanno portato Don Minoni a essere. “Ci stanno inculcando ilnella testa perrci tutte le”, “Genitori,all’ipotesi di tamponi settimanali ai vostri figli per il rientro a scuola”, ripeteva il sacerdote. Così adesso Don Minoni, come riporta “Il Giorno” non ...

Advertising

RassegnaZampa : «Covid? Ribellatevi alle mascherine»: rimosso prete dalla chiesa di #Vanzago - RedazioneLaNews : #Milano Il prete 'no mask' del Milanese rimosso - MilanoSpia : «Covid? Ribellatevi alle mascherine»: rimosso prete negazionista a Vanzago - Giovanna2810194 : QUANDO UN PERSONAGGIO PUBBLICO NON OTTEMPERA A DOVERI DI RISPETTO CON COMPORTAMENTI NON IDONEI, SIA RIMOSSO,FARA'DA… - marcoranieri72 : RT @SardoneSilvia: ?? #SALA DICA LA VERITA' SULLA VICENDA #BARBATO La #Lega con forza chiede trasparenza: perchè il capo della Polizia Loca… -