Milano | nasce Mi in formo | lo sportello di ascolto di Ananke-Villa Miralago per i disturbi alimentari

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L'associazioneinaugura aper i cittadini lombardi “Mi…in..”, unoinformativo disulle problematiche inerenti idel comportamento alimentare. «Si tratta di uno spazio che dal 15 aprile al 15 luglio offrirà accoglienza telefonica, video web o in presenza gratuita - afferma il presidente Alberto Pozzoli - per gli utenti che desiderino confrontarsi sui temi legati a questa patologia. Un colloquio di informazione e orientamento alla cura che avverrà con i professionisti della nostra rete». L'iniziativa - patrocinata dalla Regione Lombardia - è promossa da, associazione senza fini di lucro che, forte dell'esperienza clinica di, la più grande comunità residenziale in Italia ...

Advertising

Corpiero : @rep_milano ...sopra uno scoglio che ci si può tuffare E quel sole ce l'hai dentro al cuore Sole di primavera Su qu… - FrancoCappellet : #Milano, nasce l'Associazione #Nivax. #novax #sivax #EMA #AstraZeneca #JohnsonandJohnson - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) - Carrefour Italia e Generali Welion, la società di welfare integrato di Generali Italia, lancia… - green_milano : RT @greenMe_it: Da dove nasce l’ipocondria (e come intervenire) - DAmatoLino : @LegaSalvini Diceva Totò : signori si nasce ! Poi aggiungeva diffidate dei pezzenti che diventano signori...sono i… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano nasce

Jesurum,a Venezia nell'ottocento come laboratorio di merletto e grazie all'eccellenza dei ... In Italia siamo presenti a, Firenze, Genova, Pescara, Sorrento. Poco meno dell'80% del ...Helidon Xhixhaa Durazzo (Albania) nel 1970, in una famiglia di artisti. Dopo aver ... si trasferisce in Italia per continuare gli studi all'Accademia di Belle Arti di Brera (),dove si ...Dallo “Sdraiato”, il futuristico Portico dei Big in costruzione a Citylife, all'ufficio biofilico di Kengo Kuma al Parco Lambro. Complessi avveniristici pensati come città nelle città, dove vivere e l ...La bambina di Corigliano-Rossano, per il secondo anno consecutivo, si è qualificata per la finale nazionale dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”...