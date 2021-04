Milano Boxing Night 16 aprile | programma incontri | orario | tv | streaming C’è Fabio Turchi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Venerdì 16andrà in scena la, grande riunione di pugilato organizzata da Opi Sincerr 82 e Matchroom all’Allianz Cloud di. L’intero evento sarà trasmesso in direttasu DAZN. La manifestazione offrirà dueclou assolutamente da non perdere e che delizieranno il palato degli appassionati della nobile arte. Guarda inlive lasu DAZN Il nostroaffronterà il francese Dylan Bregeon nell’incontro che mette in palio il vacante titolo dell’Unione Europea per i pesi massimi leggeri. Il toscano (18 vittorie, 1 sconfitta) incrocerà i guantoni col giovane transalpino (11-0-1) sullA ...

, 14 aprile 2021 " Si è svolta presso l'hotel Raffaello in Viale Certosa 108 ala conferenza stampa di presentazione dellaNight che avrà luogo venerdì 16 aprile, a porte chiuse, all'Allianz Cloud. Organizzata da Opi Since 82 - Matchroom - DAZN e trasmessa in diretta streaming da DAZN, la manifestazione ...... nella splendida cornice della The Arena Fighting di, si è laureato campione mondiale ISKA ... oltre agli sponsor da Koppe, a Superiorsuplement e Leone. Ringraziamo, infine, il cutman ...Venerdì 16 aprile andrà in scena la Milano Boxing Night, grande riunione di pugilato organizzata da Opi Sincerr 82 e Matchroom all'Allianz Cloud di Milano. L'intero evento sarà trasmesso in diretta st ...Un nuovo avversario si profila all'orizzonte per Fabio Turchi nella ricerca della cintura UE dei massimi leggeri. Si tratta del francese Dylan Bregeon, 27 anni, una carriera piuttosto giovane nel prof ...