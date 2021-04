Milan | Kalulu | «Siamo uniti Buona stagione ma voglio migliorare»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il difensore del, racconta la sua primain maglia rossonera: ecco le sue dichiarazionisi racconta ai microfoni diTV. Le sue dichiarazioni. IL PRIMO ANNO AL– «Credo che la primasia ovviamente importante, è tutto nuovo, anche se il pallone e il campo sono sempre gli stessi. La primaha un sapore speciale. Reputo positiva la mia primaal, perché ho avuto la possibilità di giocare. Sono stato impegnato in due posizioni e in partite importanti. Come ho detto, è unama ora devo solo».– «La squadra ha mostrato grande carattere sia in allenamento che ...

Kalulu a Milan TV: "Pioli è bravo a trasmettere la sua passione e le sue emozioni. Genoa? Vogliamo tornare a vincer…
Kalulu: 'Positiva la mia prima stagione al Milan, ora devo solo migliorare'
Kalulu: "Vogliamo la Champions, ma dobbiamo vincere in casa"
Kalulu: 'Positiva la mia prima stagione al Milan, ora devo solo migliorare'

L'umiltà è il suo tratto caratteristico. Kalulu sa di aver già fatto vedere cose interessanti al Milan ma sa anche che deve migliorare e parlando a Milan tv dice Pioli lo stima
Intervistato da Milan Tv, il difensore rossonero, Pierre Kalulu, ha...
Pierre Kalulu, intervistato da SportMediaset, ha parlato così del suo ruolo preferito in campo: "Centrale o terzino? So di provare a fare sempre il massimo in tutti e due i ruoli. Poi ..."