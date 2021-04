Milan | Kalulu | “Positiva la mia prima stagione Pioli? Ci trasmette tanto”

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Intervistato daTv , il difensore rossonero, Pierre, ha parlato della sua prima stagione a Milanello. DIFESA E GOL - 'Chiaramente il mio obiettivo principale in campo è quello di difendere nel migliore ...... quando ilospiterà il Sassuolo . Un recupero molto importante per il finale di stagione, visto che sulla fascia destra difensiva Pioli ha alternato Dalot ,e Saelemaekers senza però ...Intervistato da Milan Tv, il difensore rossonero, Pierre Kalulu, ha parlato della sua prima stagione a Milanello. DIFESA E GOL - "Chiaramente il mio obiettivo ...Intervistato ai microfoni di Milan Tv, Pierre Kalulu ha parlato della sua prima esperienza in rossonero: "Chiaramente il mio obiettivo principale in campo è quello di difendere ...