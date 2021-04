Michelle Hunziker: le scuse dopo l’accusa di razzismo (Di mercoledì 14 aprile 2021) La bella Michelle Hunziker proprio di recente tramite il suo profilo Instagram si è pubblicamente scusata dopo essere stata accusa di razzismo insieme a Gerry Scotti. Ma cosa avrà fatto la showgirl per ricevere un’accusa così grave? Scopriamolo insieme ripercorrendo ciò che è accaduto. Michelle Hunziker e Gerry Scotti nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia sono stati accusati di atteggiamenti razzisti. I due conduttori si sono Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) La bellaproprio di recente tramite il suo profilo Instagram si è pubblicamente scusataessere stata accusa diinsieme a Gerry Scotti. Ma cosa avrà fatto la showgirl per ricevere un’accusa così grave? Scopriamolo insieme ripercorrendo ciò che è accaduto.e Gerry Scotti nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia sono stati accusati di atteggiamenti razzisti. I due conduttori si sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

