Michelle Hunziker e Gerry Scotti accusati di razzismo contro i cinesi | le scuse

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel corso di una puntata di Striscia la notizia,hanno dato luogo ad un siparietto per introdurre uno dei servizi previsti per la puntata. In tale occasione, però, i due si sono resi protagonisti di un gesto che per molti è stato reputato altamente razzista nei confronti del popolo cinese. In particolar modo, i due hanno cominciato a storpiare le parole, nel tentativo di imitare il linguaggio di tale popolazione asiatica, e poi hanno tirato gli occhi per riprodurre i lineamenti tipici dei. Ad ogni modo, a seguito del polverone, sono arrivate anche lepubbliche da parte della conduttrice. Vediamo cosa è accaduto. Il siparietto incriminato di...

trash_italiano : Michelle Hunziker e Gerry Scotti di nuovo accusati di razzismo: questa volta però la polemica fa il giro del mondo - breakingnewsit : Trends: Eric, CALUM, Michelle Hunziker, Buongiorno Giuliana, Buongiorno Silvia, Europei, Auguriiiii e #augurisfigatto - zazoomblog : Gerry Scotti e Michelle Hunziker nella bufera scherzano sui cinesi scoppia il caos sul web - #Gerry #Scotti… - isabellabella29 : RT @perchetendenza: 'Striscia': Perché nella puntata di lunedì Michelle Hunziker e Gerry Scotti, introducendo un servizio sulla sede Rai di… - CosaInTendenza : Alle 09:30 Michelle Hunziker è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 14 Tweet in evidenza per l'hashtag Mic… -

Un siparietto di Gerry Scotti escatena le polemiche. I conduttori di Striscia la notizia, durante la puntata trasmessa lunedì scorso, nel dare la linea all'inviato Pinuccio per un servizio sulla gestione della ...Soltanto qualche settimana dopo un servizio che era stato definito 'razzista', Gerry Scotti esi sono imbattuti in un altro scivolone. La bufera social che li ha investiti questa volta, con nuove e numerose accuse di razzismo, non ammette il fatto che si sia nuovamente ...Gerry Scotti e Michelle Hunziker imitano i cinesi, Striscia la Notizia nella bufera dopo la puntata di lunedì.Bufera social su Striscia la Notizia. Stavolta il can can mediatico non si è scatenato tra gli utenti italiani, bensì tra quelli americani. Sotto accusa i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker c ...