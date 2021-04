Michelle Hunziker dopo le accuse di razzismo: “Tutti sbagliano” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Michelle Hunziker ha rotto il silenzio dopo le accuse di razzismo nate da uno sketch con Gerry Scotti a Striscia La Notizia. Michelle Hunziker si è trovata di nuovo al centro della polemica a causa di uno sketch messo in scena con Gerry Scotti a Striscia La Notizia. I due, per il lancio di un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha rotto il silenzioledinate da uno sketch con Gerry Scotti a Striscia La Notizia.si è trovata di nuovo al centro della polemica a causa di uno sketch messo in scena con Gerry Scotti a Striscia La Notizia. I due, per il lancio di un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

LaStampa : Striscia la Notizia accusata di razzismo, Michelle Hunziker: “Amo tutte le culture, mi scuso” - falsaaaaah : Sì, condanniamo Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Ma condanniamo anche tutti coloro che sfottono le altre culture.… - gukpoets : RT @vitttoriiia: Le scuse di Michelle Hunziker sono ridicole. Non puoi dire di amare la cultura cinese e poi prendi in giro pensando che fa… - alex83429000 : RT @FedericZambelli: Quindi...Ci si indigna per Michelle Hunziker, quando in tutto il mondo noi italiani veniamo ancora rappresentanti con… - senzaharold : Unpopolar opinion su Michelle Hunziker: Ha sicuramente sbagliato e la battuta era di pessimo gusto. Però si impegna… -