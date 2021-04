Michelle Hunziker accusata di razzismo: “Chiedo umilmente scusa” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Michelle Hunzker e Gerry Scotti sono finiti nell’occhio del ciclone per aver fatto “il verso” ai cinesi durante il lancio di un servizio a Striscia la Notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati travolti da una bufera a livello internazionale: persino il canale Diet Prada ha denunciato quanto commesso dai due conduttori di Striscia in una delle ultime puntate dello show, dove hanno scimmiottato alcune caratteristiche della comunità cinese (dagli occhi a mandorla alle parole con la “R” sostituite con la “L”). A seguire Michelle Hunziker si è scusata attraverso alcune stories sui social: “Quando una delle mie figlia fa male all’altra accidentalmente e non intenzionalmente, io dico loro di chiedere scusa (…) lo stesso devo fare io stamattina: non era ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 14 aprile 2021)Hunzker e Gerry Scotti sono finiti nell’occhio del ciclone per aver fatto “il verso” ai cinesi durante il lancio di un servizio a Striscia la Notizia.e Gerry Scotti sono stati travolti da una bufera a livello internazionale: persino il canale Diet Prada ha denunciato quanto commesso dai due conduttori di Striscia in una delle ultime puntate dello show, dove hanno scimmiottato alcune caratteristiche della comunità cinese (dagli occhi a mandorla alle parole con la “R” sostituite con la “L”). A seguiresi èta attraverso alcune stories sui social: “Quando una delle mie figlia fa male all’altra accidentalmente e non intenzionalmente, io dico loro di chiedere(…) lo stesso devo fare io stamattina: non era ...

