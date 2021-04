Michele Fontana | è di Legnago il pianista geniale che viaggia nel tempo

Advertising

colamonicog1 : @Michele_Arnese Io farei un cambio. Fontana al posto di Speranza?? Lui è ancora lì irremovibile nonostante i disastr… - Androme62952792 : @AntonioRussoli6 @ing_michele @VincenzoDeLuca Puntiamo a Fontana? - AnNa_M1191 : Piangendo come una fontana per Tommaso che riceve una borsa di studio da Michele Merola #Verissimo - michele_toardik : @fontana_andre Exato, HAHAHAHAHAHA! - gessygi1 : RT @ConoscereLucca: #lucca - Piazza San Michele di Giada Fontana -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Fontana

E' di Legnago il pianista che ha modernizzato la musica antica di Frescobaldi., il pianista geniale e sorridente che ha reso moderna la musica antica, è il deus ex machina del sistema di accordatura mesotonico , frutto della personale sfida di unire il mondo ...... il villino Kind di via Monti 48 progettato daFrappoli in stile Hofmaniano. Infine le grandi opere: ladei Mesi, Torino Esposizioni e L'Istituto Galileo Ferraris di Corso Massimo d'...Fontana ha fatto bene in Lombardia ... Il disastro Puglia: tutti in fila Di certo non così la Lombardia. Ma nemmeno la Puglia di Michele Emiliano. Antonio Polito scriveva così qualche giorno fa: ...Michele Fontana, il pianista geniale e sorridente che ha deciso di rendere moderna la musica antica, è di Legnago.