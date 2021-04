Advertising

Adnkronos : Un #meteorite illumina la notte di Miami, il video è spettacolare. - enrydamy : RT @Adnkronos: Un #meteorite illumina la notte di Miami, il video è spettacolare. - BinaryOptionEU : RT 'Un #meteorite illumina la notte di Miami, il video è spettacolare. - VELOSPORT1960 : Le immagini spettacolari, il cielo si illumina - 290961 : Meteorite nel cielo di Miami, il video dell'automobilista -

Ultime Notizie dalla rete : Meteorite nel

Adnkronos

Uncielo di Miami. Il video realizzato da un automobilista documenta ciò che è avvenuto nella serata di lunedì. Un oggetto ha illuminato il cielo della Florida, accendendosi e spegnendosi ...Un lampocielo e poi una grande luce. Una telecamera di sorveglianza di una casa in Florida, a Coral Springs, ha ripreso casualmente il passaggiocielo di un: si vede una palla di fuoco che attraversa l'orizzonte per poi esplodere. Uno spettacolo, avvenuto intorno alle 10 di sera, visto da centinaia di residenti del sud della ...Un meteorite nel cielo di Miami. Il video realizzato da un automobilista documenta ciò che è avvenuto nella serata di lunedì. Un oggetto ...Dei mostri, insetti e animali geneticamente modificati da radiazioni sprigionate sul nostro pianeta da missili sparati dall’uomo nel tentativo di colpire un meteorite in rotta di collisione con la ...