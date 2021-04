Meteo “PESANTE” e OPPRESSIVO dell’Aprile 2021 | INEVITABILE

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Aprileinstabile. Il termine “” potrebbe sembrare fuori luogo, forse esagerato, ma a nostro avviso riassume alla perfezione quanto sta accadendo. C’eravamo illusi che la Primavera potesse accelerare direzione Estate, che potesse portarci condizioniclimatiche stupende, gradevoli e perché no, anche il “solito” caldo prematuro. Così non è. Gli economisti parlano di “rischi al ribasso o al rialzo”, a seconda di come i parametri regolano l’andamento delle economie. Ecco, inrologia possiamo parlare di “rischi al ribasso” per temperature inferiori alla norma”, viceversa di “rischi al rialzo”. Aprile, lo ricorderete, era stato indicato come mese a rischio “freddo”, o comunque a rischio estremi. Non ci sta smentendo. Il freddo c’è e ci sarà, per tanti giorni. Perché il muro ...