Meteo “PESANTE” e OPPRESSIVO dell’Aprile 2021 | ecco l’INEVITABILE

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Aprileinstabile. Il termine “” potrebbe sembrare fuori luogo, forse esagerato, ma a nostro avviso riassume alla perfezione quanto sta accadendo. C’eravamo illusi che la Primavera potesse accelerare direzione Estate, che potesse portarci condizioniclimatiche stupende, gradevoli e perché no, anche il “solito” caldo prematuro. Così non è. Gli economisti parlano di “rischi al ribasso o al rialzo”, a seconda di come i parametri regolano l’andamento delle economie., inrologia possiamo parlare di “rischi al ribasso” per temperature inferiori alla norma”, viceversa di “rischi al rialzo”. Aprile, lo ricorderete, era stato indicato come mese a rischio “freddo”, o comunque a rischio estremi. Non ci sta smentendo. Il freddo c’è e ci sarà, per tanti giorni. ...