METEO Italia. Primavera in crisi, ancora freddo e a tratti maltempo (Di mercoledì 14 aprile 2021) METEO SINO AL 20 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti d’aria fredda d’origine artica dilagano su buona parte dell’Italia, in seno ad una vasta saccatura ciclonica che comporta condizioni METEO localmente instabili. Le temperature sono in ulteriore calo anche al Centro-Sud, per l’intrusione del flusso artico. La Primavera continuerà a fare le bizze anche nella seconda parte della settimana Il METEO si manterrà ancora instabile per il permanere della circolazione ciclonica alimentata da ulteriori correnti fredde in discesa dalle alte latitudini. Ci sarà peraltro il contrasto con masse d’aria più temperate ed umide mediterranee, da cui si genererà un fronte mediterraneo che andrà ad interessare più direttamente il Sud Italia. Evoluzione verso il ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021)SINO AL 20 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti d’aria fredda d’origine artica dilagano su buona parte dell’, in seno ad una vasta saccatura ciclonica che comporta condizionilocalmente instabili. Le temperature sono in ulteriore calo anche al Centro-Sud, per l’intrusione del flusso artico. Lacontinuerà a fare le bizze anche nella seconda parte della settimana Ilsi manterràinstabile per il permanere della circolazione ciclonica alimentata da ulteriori correnti fredde in discesa dalle alte latitudini. Ci sarà peraltro il contrasto con masse d’aria più temperate ed umide mediterranee, da cui si genererà un fronte mediterraneo che andrà ad interessare più direttamente il Sud. Evoluzione verso il ...

