Meteo Italia al 27 aprile | ancora BRUTTO e poco primaverile

POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Guardando i modelli matematici di previsione non possiamo far altro che prendere atto della pressoché costante instabilità atmosferica. Le condizioni Meteo climatiche verranno spesso compromesse da un impianto barico piuttosto complesso e poco incline all'affermazione in grande stile della Primavera. Il bel tempo, ad oggi, pare rimandato a data da destinarsi ma ciò non toglie che le sorprese anticicloniche potrebbero essere dietro l'angolo. Quel che possiamo dirvi è che qualora dovesse presentarsi l'Alta Pressione, magari africana, i contrasti termici potrebbero facilitare ulteriori esplosioni temporalesche tipiche del mese di aprile. Prima però dovremo attendere che l'attuale configurazione, ovvero la presenza di un muro di sbarramento all'avanzata delle perturbazioni ...

