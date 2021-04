Merkel e Biden: continuare impegno politico per l'Afghanistan (Di mercoledì 14 aprile 2021) Angela Merkel e Joe Biden si sono sentiti al telefono in merito alla situazione in Afghanistan e al ritiro delle truppe Nato. I due capi di Stato 'hanno sottolineato l'importanza di uno stretto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) Angelae Joesi sono sentiti al telefono in merito alla situazione ine al ritiro delle truppe Nato. I due capi di Stato 'hanno sottolineato l'importanza di uno stretto ...

Advertising

DiplomaziaTW : RT @MediasetTgcom24: Merkel e Biden: continuare impegno politico per l'Afghanistan #afghanistan - MediasetTgcom24 : Merkel e Biden: continuare impegno politico per l'Afghanistan #afghanistan - demian_online : @Toni03890305 'A me quello che fanno gli altri non interessa'. E Johnson, Merkel, Biden, Morrison e Jinping MUTI. - demian_online : @Toni03890305 P.S. Johnson, Merkel, Biden, Morrison, Jinping... tutti ipocondriaci. - Stella72646015 : RT @giovann58134961: Criminali senior, sistema massonico, agenda esoterica Rockefeler, kabbalah Biden voodoo Macron e magia nera Ucraina GO… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel Biden Merkel e Biden: continuare impegno politico per l'Afghanistan Angela Merkel e Joe Biden si sono sentiti al telefono in merito alla situazione in Afghanistan e al ritiro delle truppe Nato. I due capi di Stato 'hanno sottolineato l'importanza di uno stretto coordinamento ...

Situazione in Ucraina e Afghanistan: Merkel e Biden si confrontano al telefono Inoltre Merkel e Biden si sono scambiati opinioni sulla pandemia da Covid - 19 e hanno sottolineato "l'importanza di un accesso globale e equo ai vaccini" per il quale entrambi intendono impegnarsi.

Situazione in Ucraina e Afghanistan: Merkel e Biden si confrontano al telefono Rai News Merkel e Biden: continuare impegno politico per l'Afghanistan Angela Merkel e Joe Biden si sono sentiti al telefono in merito alla situazione in Afghanistan e al ritiro delle truppe Nato. I due capi di Stato "hanno sottolineato l'importanza di uno stretto coordi ...

Situazione in Ucraina e Afghanistan: Merkel e Biden si confrontano al telefono Usa. La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si sono sentiti al telefono in merito alla situazione in Afghanistan e al ritiro delle truppe Nato. Lo riferisce ...

Angelae Joesi sono sentiti al telefono in merito alla situazione in Afghanistan e al ritiro delle truppe Nato. I due capi di Stato 'hanno sottolineato l'importanza di uno stretto coordinamento ...Inoltresi sono scambiati opinioni sulla pandemia da Covid - 19 e hanno sottolineato "l'importanza di un accesso globale e equo ai vaccini" per il quale entrambi intendono impegnarsi.Angela Merkel e Joe Biden si sono sentiti al telefono in merito alla situazione in Afghanistan e al ritiro delle truppe Nato. I due capi di Stato "hanno sottolineato l'importanza di uno stretto coordi ...Usa. La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si sono sentiti al telefono in merito alla situazione in Afghanistan e al ritiro delle truppe Nato. Lo riferisce ...