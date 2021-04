Mercati positivi | Milano resta alla finestra

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Si chiude contrastata la seduta finanziaria delle borse europee, con Piazza Affari vicino ai valori della vigilia, mentre l’attenzione degli investitori si rivolgestagione dei conti trimestrali nel Vecchio Continente e negli USA. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,53%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,55%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,45% a quota +103 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,77%. Nello scenario borsistico europeo andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,17%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,71%. Composta Parigi, che cresce di ...