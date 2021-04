“Mercati animali vivi responsabili del 70% delle malattie infettive”: Oms chiede di fermarli (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Mercati animali vivi responsabili del 70% delle malattie infettive”. L’Oms ha chiesto di fermare la vendita di mammiferi selvatici vivi nei Mercati alimentari per prevenire la diffusione delle malattie infettive. Il comunicato: “Gli animali, in particolare quelli selvatici, sono la causa di più del 70% di tutte le nuove malattie infettive trasmesse agli esseri umani, molte delle quali determinate da nuovi virus” come il Covid. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) chiede di fermare la vendita di mammiferi selvatici vivi nei Mercati alimentari per prevenire la ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) “del 70%”. L’Oms ha chiesto di fermare la vendita di mammiferi selvaticineialimentari per prevenire la diffusione. Il comunicato: “Gli, in particolare quelli selvatici, sono la causa di più del 70% di tutte le nuovetrasmesse agli esseri umani, moltequali determinate da nuovi virus” come il Covid. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)di fermare la vendita di mammiferi selvaticineialimentari per prevenire la ...

