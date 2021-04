Meloni non ha riso alla richiesta di Maurizio Costanzo di una legge contro l’omofobia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il 10 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra la leader di Fratelli d’Italia e deputata Giorgia Meloni ospite al programma Mediaset Maurizio Costanzo Show condotto dal giornalista Maurizio Costanzo. Nella clip si vede Costanzo affermare «Un ragazzo ha preso a calci e pugni due ragazzi che si baciavano. È il momento di fare questa legge contro l’omofobia» e Meloni ribattere con una lunga risata e dire «No». Nel video compare in sovraimpressione la scritta: «Imbarazzante… che vergogna!!! Ridi???». Si tratta di un contenuto satirico pubblicato senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. Andiamo con ordine. Giorgia Meloni è stata ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il 10 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra la leader di Fratelli d’Italia e deputata Giorgiaospite al programma MediasetShow condotto dal giornalista. Nella clip si vedeaffermare «Un ragazzo ha preso a calci e pugni due ragazzi che si baciavano. È il momento di fare questa» eribattere con una lunga risata e dire «No». Nel video compare in sovraimpressione la scritta: «Imbarazzante… che vergogna!!! Ridi???». Si tratta di un contenuto satirico pubblicato senza il contesto necessariosua comprensione e per questo fuorviante. Andiamo con ordine. Giorgiaè stata ...

Advertising

DSantanche : È inaccettabile che la sinistra continui a permettere alle comunità islamiche di usare garage e scantinati come luo… - matteorenzi : Se il Pd si allea con i grillini, non entreremo in questa alleanza: siamo distanti dalla destra antieuropeista di S… - ItaliaViva : Io non voglio stare né con Salvini né con la Meloni a destra, ma non voglio stare nemmeno con i Grillini e i populi… - tranellio : RT @paolocristallo: Silenzio della #Meloni sul vitalizio al corrotto #Formigoni. Idem #Salvini. E i loro elettori non hanno nulla da dire ? - aadoo97 : ma ripartenza “sociale e mentale” vuol dire che finalmente non si ascolteranno più salvini/meloni e gente varia? ci… -