“Meglio morta che rossa”: lo schiaffo della lottatrice lituana all’avversaria cinese (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr — «Meglio morta che rossa». Così la lottatrice mma di origini lituane Rose Namajunas sfida la collega cinese Weili Zhang per il titolo dei pesi paglia femminili nell’incontro che andrà in scena il 24 aprile all’Ufc 261. Meglio morta che rossa, la sfida della lituana alla cinese Una frase che nell’ambiente ha già innescato una tempesta di polemiche. «Non odio Weili — precisa l’atleta americana di origini lituane — niente di simile, ma sento molto forte la responsabilità di questo match, non tanto per la mia avversaria come persona, ma per ciò che rappresenta». Il riferimento al regime comunista vigente in Cina, patria della Zhang, è chiaro. «Sto solo cercando di ricordare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr — «che». Così lamma di origini lituane Rose Namajunas sfida la collegaWeili Zhang per il titolo dei pesi paglia femminili nell’incontro che andrà in scena il 24 aprile all’Ufc 261.che, la sfidaallaUna frase che nell’ambiente ha già innescato una tempesta di polemiche. «Non odio Weili — precisa l’atleta americana di origini lituane — niente di simile, ma sento molto forte la responsabilità di questo match, non tanto per la mia avversaria come persona, ma per ciò che rappresenta». Il riferimento al regime comunista vigente in Cina, patriaZhang, è chiaro. «Sto solo cercando di ricordare ...

