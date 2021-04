Meghan | cosa pensa la regina della sua assenza ai funerali di Filippo

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Markle non presenzierà al funerale del nonno di Harry. EccolaElisabettasua. E’ ufficialeMarkle non parteciperà aididi Edimburgo. La bella attrice ha salutato il marito, partito per Londra la scorsa domenica, rimanendo a Los Angeles in compagnia del figlioletto Archie. Le condizioni L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il Tempo

Pare che la gravidanza non c'entri nulla con l'assenza di Meghan al funerale del Principe Filippo. ... e anche perché non si sapeva mai cosa avrebbe potuto dire. Sarà ricordato come il più longevo ... ... dopo la controversa intervista rilasciata a Oprah Winfrey, nella quale Harry e la moglie... 'Sanno che sabato non sarà una cosa incentrata su di loro, ma sarà un'occasione per onorare la memoria ... Meghan Markle assente al funerale del Principe Filippo: ecco il vero motivo della sua assenza a Londra (e non c'entra la gravidanza). Anche i principi William e Harry hanno voluto rendere omaggio al nonno Filippo di Edimburgo, morto venerdì 9 aprile a Windsor all'età di 99 anni. Tuttavia i messaggi pubblicati, molto diversi tra loro ...