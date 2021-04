Maurizio Costano Show | ospiti e anticipazioni puntata di stasera 14 aprile 2021 | a che ora inizia e su che canale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Torna in seconda serata su5 ilCostanzo, il programma che – con oltre 4.400 puntate – ha fatto la storia della televisione italiana. Fucina di grandi talenti, come Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Enrico Brignano, David Riondino e tanti altri personaggi di successo. Ma vediamo cosa succederà, mercoledì 14, quali sono glidel talkCostanzo: chi sono glidimercoledì 14Intervista esclusiva a Malika Chalhy, la giovane ragazza cacciata di casa dai genitori dopo aver fatto coming out. AlCostanzo, poi, arriveranno Arisa, Caterina Balivo, Rita Rusic, Stefania ...