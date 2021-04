Matilda De Angelis sexy come non l’avete vista: quel corpetto di pelle nera… [FOTO] (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ senza dubbio l’artista del momento. Oltre ad aver ricevuto i complimenti di due grandi, Nicole Kidman e Hugh Grant, per aver lavorato con loro in The Undoing, Matilda De Angelis sta avendo un successo strepitoso anche in Italia. Sul palco di Sanremo ha incanto tutti: una vera diva, ma anche un’artista forte, spregiudicata e … L'articolo Matilda De Angelis sexy come non l’avete vista: quel corpetto di pelle nera… FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ senza dubbio l’artista del momento. Oltre ad aver ricevuto i complimenti di due grandi, Nicole Kidman e Hugh Grant, per aver lavorato con loro in The Undoing,Desta avendo un successo strepitoso anche in Italia. Sul palco di Sanremo ha incanto tutti: una vera diva, ma anche un’artista forte, spregiudicata e … L'articoloDenondiproviene da Velvet Gossip.

