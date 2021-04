Materazzi e la corsa alla Champions League | “La Juventus è quella che vedo peggio”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Marcoha commentato sulle pagine de Il Mattino laper la qualificazioneprossima. Se Inter e Milan sembrano ormai sicure dei primi due posti, la lotta per le ultime due caselle è tutto da vivere in questo finale di stagione. “Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti, ma invece sta tenendo un ritmo importante e merita di andare in. L’Atalanta va a tutta forza, mentre lache. Il prossimo turno con Napoli-Inter e Atalanta-potrà essere molto importante“, ha puntualizzato l’ex difensore della Nazionale campione del mondo a Germania 2006. SportFace.

