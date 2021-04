Masters 1000 Montecarlo 2021: Hurkacz ‘snobbato’ dai giornalisti, l’inaspettata reazione del polacco (VIDEO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) In quel di Montecarlo è andata in scena una delle conferenze stampa più inedite degli ultimi anni. Hubert Hurkacz, dopo la vittoria contro Fabbiano al primo turno del Masters 1000 monegasco, era infatti pronto a parlare alla stampa. Ad attenderlo, però, non c’era una folta schiera di giornalisti bensì…nessuno. I moderatori, inizialmente, hanno provato a stimolare i giornalisti chiedendo se qualcuno volesse porre delle domande. Il campione del Masters 1000 di Miami non ha invece dovuto rispondere a neppure una domanda ed ha lasciato la stanza anzitempo. Tuttavia, invece di infuriarsi, Hurkacz ha reagito con un sorriso e con una risata. Secondo quanto riportato da alcuni giornalisti, alla base della loro assenza ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) In quel diè andata in scena una delle conferenze stampa più inedite degli ultimi anni. Hubert, dopo la vittoria contro Fabbiano al primo turno delmonegasco, era infatti pronto a parlare alla stampa. Ad attenderlo, però, non c’era una folta schiera dibensì…nessuno. I moderatori, inizialmente, hanno provato a stimolare ichiedendo se qualcuno volesse porre delle domande. Il campione deldi Miami non ha invece dovuto rispondere a neppure una domanda ed ha lasciato la stanza anzitempo. Tuttavia, invece di infuriarsi,ha reagito con un sorriso e con una risata. Secondo quanto riportato da alcuni, alla base della loro assenza ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Dove vedere Sinner - Djokovic: streaming e diretta tv in chiaro Supertennis? Masters 1000 Montecarlo Live Dopo la netta vittoria ottenuta contro lo spagnolo Ramos Vinolas (6 - 3, 6 - 4), Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo . Sinner - Djokovic si prospetta un match molto interessante in cui il tennista italiano affronterà per la prima volta in una competizione ufficiale il numero uno serbo. In ...

Quando giocherà Sinner: i prossimi tornei in calendario Quale sarà il prossimo torneo di Sinner dopo Montecarlo Jannik Sinner ha chiuso la prima fase della sua stagione, quella sul cemento raggiungendo la finale nel Masters 1000 di Miami, dove è stato ...

Djokovic: "Sinner, presente e futuro", Jannik: "Cerco di imparare" Da un match contro un numero 1 si può sempre apprendere qualcosa di buono, anche da una sconfitta. Lo sa bene Jannik Sinner, estromesso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo da Novak Djokovi ...

